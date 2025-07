Scontro tra un’auto e uno scooter, un ferito in ospedale

Scontro tra un’auto e uno scooter in via Salvatore Scifo ad Agrigento. Ad avere la peggio il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote trasferito in codice rosso a bordo di un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la polizia municipale che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale e la polizia di stato che si è occupata della viabilità. Il traffico è momentaneamente bloccato.