Agrigento

Scoperta officina abusiva e sequestrata maxi discarica ad Agrigento 

La polizia locale di Agrigento ha eseguito, in due distinti interventi, un sequestro nell’ambito di attività finalizzate al contrasto di reati ambientali

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un’officina meccanica completamente abusiva e un terreno trasformato in maxi discarica. La polizia locale di Agrigento ha eseguito, in due distinti interventi, un sequestro nell’ambito di attività finalizzate al contrasto di reati ambientali.

La prima operazione è scattata nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio dove gli agenti hanno scoperto un’officina meccanica sprovvista dei permessi per lo scarico e lo smaltimento di oli esausti. Le attrezzature sono state poste sotto sequestro. Il secondo intervento, invece, è avvenuto in via dei Fiumi. Lì la polizia ha scoperto un terreno trasformato in una maxi discarica abusiva dove venivano ammassati rifiuti di ogni tipo. 

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