Allarme microcriminalità a Sciacca, Prefetto convoca Comitato per l’ordine e la sicurezza

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Salvatore Caccamo, ha esaminato alcune istanze provenienti dal territorio relativamente ai temi della sicurezza e del decoro urbano nel Comune di Sciacca.

In particolare, benché l’andamento della delittuosità in genere sia in evidente flessione rispetto agli anni precedenti (dati condivisi con i rappresentanti delle Forze di polizia), unitamente al Sindaco di Sciacca sono state esaminate modalità operative allo scopo di rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di micro-criminalità che si sono verificati nel recente periodo, quale l’individuazione delle zone sensibili che saranno oggetto da un lato di un maggiore presidio delle Forze dell’ordine, dall’altro permetteranno a queste ultime di adottare, all’occorrenza, i provvedimenti di DACUR (Divieto di accesso alle urbane, noto come DASPO urbano).

Inoltre, di concerto al citato Amministratore, è stata pattuita un’implementazione della video-sorveglianza, interventi per la riqualificazione urbana nelle aree maggiormente degradate e oggetto degli atti illeciti, l’adozione di specifiche ordinanze che istituiranno anche il divieto di somministrazione di alimenti e bevande oltre determinate fasce orarie, nonché il costante impiego della Polizia Municipale in supporto alle Forze di Polizia statali nelle attività di prevenzione.

Il Sindaco, infine, si farà promotore dei “Patti di vicinato”, strumenti finalizzati a responsabilizzare la cittadinanza attiva in attività di controllo sussidiario del territorio e collaborazione con le Forze di polizia.

Inoltre, il Prefetto Caccamo ha sensibilizzato i rappresentanti delle Forze di Polizia a potenziare ulteriormente i servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale, servizi saranno parzialmente rivisitati per essere meglio confacenti alle più recenti richieste di sicurezza della cittadinanza, segnatamente la prevenzione dei fenomeni di micro-criminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte ritenute poco decorose per una città ad alta vocazione turistica come Sciacca. Peculiare attenzione sarà rivolta, altresì, ai locali e agli esercizi pubblici, anche al fine di verificare il rigoroso rispetto della normativa di settore, in particolare per quanto concerne il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. I predetti servizi saranno operativi già dal prossimo 1° maggio.

Infine, il Prefetto ha rammentato l’intenzione di continuare a monitorare, costantemente e in prima persona, i risultati delle attività disposte in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con riserva di affrontare nuovamente l’argomento in seno al medesimo Consesso qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l’opportunità, anche in vista dell’imminente stagione estiva e allo scopo di richiedere l’assegnazione di eventuali unità aggiuntive a supporto per il predetto periodo.