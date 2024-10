“Scopri Nuovi Orizzonti”: Opportunità Europee per i Giovani a Villaseta

Nei giorni scorsi, presso l’oratorio della Chiesa Madonna della Catena di Villaseta, l’Associazione T.T.T. – Tierra, Techo, Trabajo ha organizzato l’evento “Scopri Nuovi Orizzonti”, un importante momento di incontro dedicato ai giovani dell’Unità Pastorale di Villaseta e Monserrato e non solo. L’obiettivo dell’evento era quello di far conoscere ai partecipanti le opportunità offerte dall’Unione Europea per crescere, imparare e viaggiare, attraverso i diversi programmi europei.

Protagonisti della serata sono stati i ragazzi e le ragazze Erasmus, che attualmente svolgono il loro tirocinio universitario ed extrascolastico ad Agrigento grazie alla mediazione dell’Associazione T.T.T., impegnata dal 2021 nell’accoglienza di studenti provenienti da tutta l’Europa e non solo. Le loro testimonianze hanno offerto uno sguardo concreto sulle esperienze di mobilità, sottolineando l’importanza di queste opportunità nel percorso formativo e personale.

L’evento ha visto anche la partecipazione dei referenti e di alcuni volontari della Caritas Agrigento, i quali hanno illustrato le possibilità offerte dagli European Solidarity Corps (ESC), promuovendo l’inclusione dei giovani in iniziative di volontariato internazionale. A portare il proprio contributo è stato anche Antonio Giardina, Direttore di Confcommercio, che ha presentato le opportunità di tirocinio all’estero proposte dalla confederazione, sottolineando l’importanza di esperienze formative in ambito lavorativo.

La serata, che ha riscosso una forte partecipazione da parte della comunità giovanile locale, si è conclusa con i ringraziamenti del parroco Don Matteo Mantisi, il quale ha sottolineato l’importanza di questi momenti di scambio per l’arricchimento culturale e sociale del territorio. Successivamente, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di condividere un momento conviviale, favorendo l’incontro tra i giovani locali e i ragazzi Erasmus, in uno spirito di apertura e inclusione.

“L’Associazione T.T.T. – Tierra, Techo, Trabajo continuerà a promuovere iniziative simili – dichiara il Presidente dell’Associazione, Gaetano Di Ballo – per incoraggiare i giovani a scoprire nuove opportunità di crescita, sia a livello locale che internazionale, con la speranza che le esperienze all’estero possano ispirarli a tornare ad Agrigento con una rinnovata motivazione e competenze utili per contribuire allo sviluppo del territorio. Uno degli obiettivi principali dell’azione della T.T.T. è infatti quello di valorizzare i giovani come motore di cambiamento e crescita per la comunità.”