Sequestrati 100 panettoni “contraffatti”, erano senza etichettatura e certificazione 

Erano esposti e pronti per la vendita ma senza una reale etichettatura e neanche una certificazione che ne attestasse la provenienza. I carabinieri del Nas hanno sequestrato 100 panettoni a margine di un controllo scattato in tre bar di Agrigento e in altri due dislocati in altrettanti comuni della provincia.

Gli accertamenti sono stati intensificati in vista delle festività natalizie e lo scopo è quello di garantire il rispetto delle norme e che sulle tavole dei cittadini finiscano prodotti sicuri. I controlli proseguiranno per tutto il periodo natalizio con lo scopo di garantire la salute degli agrigentini.