Servizio autobotti, attivo il sistema automatizzato di AICA: ecco come fare

AICA informa i cittadini che è pienamente operativo il sistema automatizzato per la richiesta del servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte, pensato per rendere il servizio più rapido, semplice e completamente tracciabile. Si tratta di un passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi al cittadino, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, semplificare le procedure e garantire maggiore efficienza nell’assegnazione delle forniture.

Per richiedere l’autobotte è sufficiente chiamare il numero 0922 441539 e selezionare l’opzione 5, dedicata al servizio. Il sistema automatico guida l’utente consentendo l’inoltro della richiesta in pochi minuti, senza attese telefoniche e con presa in carico immediata. Inserendo il codice utente e il codice anagrafica, reperibili sulla bolletta, il sistema verifica la correttezza dei dati e la posizione contrattuale, permettendo di inoltrare una nuova richiesta o controllarne una già aperta.

Il sistema prevede una gestione automatizzata delle priorità, che consente di assegnare le forniture in modo equo e trasparente. Le richieste vengono classificate in quattro livelli: la priorità massima è riservata a persone sensibili o fragili, ospedali, case di cura, cliniche, caserme e centri di assistenza; la priorità media riguarda attività commerciali, ristoranti, musei, associazioni; la priorità bassa include parchi giochi, lavanderie, supermercati; infine, tutte le altre utenze domestiche o non classificate vengono gestite in ordine cronologico di arrivo. Tutto il processo è tracciato digitalmente.

Servizio autobotti solo a utenti contrattualizzati: regole e chiarimenti operativi

Il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti potrà essere erogato solo a utenti contrattualizzati o che abbiano presentato istanza di nuovo allaccio o contratto d’utenza per le aree non servite da rete idrica; in assenza di tali condizioni, non potrà essere fornito. Restano obbligatorie, dunque, la contrattualizzazione delle utenze e la tracciabilità delle richieste, che dovranno passare attraverso il sistema automatizzato.

Per le utenze non servite da rete acquedottistica, gli utenti potranno rivolgersi agli autotrasportatori iscritti nell’elenco di AICA o a operatori qualificati. Il prelievo dell’acqua potrà avvenire solo presso i punti di carico autorizzati, con ticket digitale obbligatorio per garantire la tracciabilità. Il costo del trasporto resta a carico dell’utente, mentre l’acqua sarà addebitata in bolletta con una riduzione del 10% sulla tariffa.

Per le utenze servite da acquedotto, il servizio potrà essere richiesto solo in caso di effettiva necessità. In presenza di disservizio accertato, AICA invierà autobotti aziendali o convenzionate, addebitando all’utente solo il costo dell’acqua; in assenza di disservizi, saranno addebitati anche i costi di trasporto. Saranno riconosciute solo le tariffe ufficiali approvate da ATI AG9 con delibera n. 12 del 5 maggio 2026. Eventuali somme superiori richieste dai trasportatori resteranno a carico degli utenti e non potranno essere rimborsate.

Per le utenze in fase di allaccio, eventuali forniture tramite autobotte non saranno considerate disservizi imputabili ad AICA. Inoltre, per le utenze non servite da rete acquedottistica, il costo del trasporto resta interamente a carico dell’utente, mentre l’acqua sarà contabilizzata e addebitata in bolletta. Se il cittadino sceglie autonomamente un trasportatore, il rapporto economico resterà esclusivamente tra le parti; se invece il servizio sarà richiesto tramite AICA, verranno applicate solo le tariffe ufficiali approvate da ATI AG9.

Digitalizzazione e piattaforma per autotrasportatori

AICA ha già completato lo sviluppo e ha già attivato una piattaforma digitale dedicata per gli autotrasportatori che possono già operare direttamente tramite smartphone, ricevere assegnazioni automatiche e gestire il servizio in modo ancora più rapido, efficiente e tracciabile, rafforzando la trasparenza dell’intero sistema di approvvigionamento sostitutivo e garantendo la salubrità dell’acqua distribuita.

Impegno per trasparenza e massima informazione

AICA ritiene doveroso fornire queste informazioni nell’interesse dei cittadini sia per far conoscere al meglio il nuovo sistema automatizzato del servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte sia per evitare aspettative non corrette o contestazioni prive di fondamento. L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini conferma il proprio impegno a operare nel pieno rispetto del quadro normativo, della trasparenza amministrativa e della tutela di un servizio pubblico essenziale, continuando a investire anche in innovazione e digitalizzazione per migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità.