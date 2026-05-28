Agrigento

Il bambino caduto dal balcone ad Agrigento è stato dimesso ed è tornato a casa 

Il bambino di dieci anni che lo scorso 10 maggio precipitò dal primo piano dell’abitazione dei nonni paterni, nel quartiere Monserrato di Agrigento, è tornato a casa

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Il bambino di dieci anni che lo scorso 10 maggio precipitò dal primo piano dell’abitazione dei nonni paterni, nel quartiere Monserrato di Agrigento, è tornato a casa. Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale “Di Cristina” di Palermo dove si trovava ricoverato da quel tragico giorno. Una bellissima notizia che sia la comunità agrigentina che quella empedoclina hanno accolto con gioia. Il bambino dovrà sottoporsi a controlli e comunque riposare per altro tempo ancora ma il ritorno alla normalità è imminente. L’episodio aveva gettato nello sconforto un intero quartiere e non soltanto.

Il bambino, lo scorso 10 maggio, precipitò dal balcone dell’abitazione della nonna al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento. Il bimbo, originario di Porto Empedocle, con un grave trauma cranico e lesioni alle vertebre, in codice rosso era stato trasferito in elisoccorso prima all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e successivamente all’Ospedale dei bambini di Palermo. Oggi arriva la splendida notizia delle dimissioni e del ritorno a casa. 

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