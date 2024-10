Servizio navetta per i cimiteri ad Agrigento, il Codacons sollecita il Sindaco Miccichè

Ad un anno dalla proposta dell’Associazione EcclesiaViva Onlus di mettere a disposizione un servizio navetta gratuito con mezzi elettrici per agevolare gli spostamenti di anziani e persone con difficoltà deambulatorie nei cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta, il Codacons torna a sollevare la questione, denunciando il mancato intervento da parte del Comune di Agrigento. “Per la conformazione dei cimiteri di Agrigento, situati in zone di difficile accesso e con notevoli problemi di viabilità, il servizio di trasporto con mezzi elettrici non è solo utile, ma quasi indispensabile”, afferma Di Rosa. “Non si tratta di un favore”, ma di una necessità per garantire il diritto di accesso ai luoghi pubblici e ai servizi essenziali, un diritto che ad Agrigento viene negato troppo spesso”, dice il responsabile Codacons. “Auspichiamo che quest’anno il Comune accolga l’invito e si dimostri sensibile alle necessità di tutti i cittadini, senza discriminare le fasce più deboli, garantendo loro la possibilità di recarsi ai cimiteri in totale sicurezza e autonomia”.