Agrigento

Sfiorata la tragedia a Fontanelle: cartellone pubblicitario si abbatte su auto in corsa

Disagi e momenti di paura per l'autista che fortunatamente non ha riportato ferite

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Disagi e momenti di paura a Fontanelle, frazione di Agrigento a causa delle forti raffiche di vento che stanno imperversando nella zona. Un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, sei metri per tre, è stato abbattuto dalla forza del vento, precipitando su un auto in transito. Danni all’autovettura; tanta paura per l’automobilista che fortunatamente non ha riportato ferite. In queste ore il primo cittadino Franco Miccichè ha invitato la cittadinanza a restare a casa e limitare spostamenti non necessari, soprattutto in prossimità di strutture o oggetti potenzialmente pericolosi.

