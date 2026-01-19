Sfiorata la tragedia a Fontanelle: cartellone pubblicitario si abbatte su auto in corsa

Disagi e momenti di paura a Fontanelle, frazione di Agrigento a causa delle forti raffiche di vento che stanno imperversando nella zona. Un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, sei metri per tre, è stato abbattuto dalla forza del vento, precipitando su un auto in transito. Danni all’autovettura; tanta paura per l’automobilista che fortunatamente non ha riportato ferite. In queste ore il primo cittadino Franco Miccichè ha invitato la cittadinanza a restare a casa e limitare spostamenti non necessari, soprattutto in prossimità di strutture o oggetti potenzialmente pericolosi.