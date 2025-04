Si ribalta con l’auto in via Cavaleri Magazzeni: ferito un giovane

Un giovane alla guida di una Nissan Micra si è ribaltato lungo la via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento. In fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Il giovane, in prima battuta è stato soccorso da un poliziotto libero dal servizio, e poi è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento, ma non versa in condizioni di pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi i Carabinieri della radiomobile