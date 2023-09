Si ribalta con l’auto nei pressi del ponte Petrusa, conducente in ospedale 

Incidente stradale autonomo nella serata di ieri nei pressi del ponte Petrusa di Agrigento. Un’auto, guidata da un agrigentino, si è completamente ribaltata alla rotonda. Il veicolo si è capovolto e il conducente è rimasto per alcuni minuti bloccato all’interno dell’abitacolo.

A lanciare l’allarme è stato un agente della polizia penitenziaria che transitava in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco che ha estratto la persona dall’auto. L’uomo per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ma è stato trasferito in ospedale per precauzione .