Sit-in interesse pubblico, Agrigento in comune: “attendiamo una risposta dal sindaco”

A una settimana dalla manifestazione “Interesse Pubblico”, tenutasi in Piazza Pirandello, l’associazione “Agrigento in Comune” sollecita una risposta pubblica da parte del Sindaco Miccichè alle questioni cruciali sollevate dai cittadini riguardo la legalità e la trasparenza all’interno della nostra amministrazione comunale.

“La richiesta di trasparenza non è solamente una richiesta di chiarimenti, ma un’esigenza fondamentale per ripristinare la fiducia dei cittadini nel nostro sistema amministrativo. In un periodo in cui la legalità è messa in dubbio, risposte chiare e tempestive sono essenziali per garantire che ogni azione del Comune sia nel migliore interesse dei suoi abitanti. Attendiamo con urgenza una risposta pubblica e dettagliata a questi quesiti pressanti, affinché Agrigento possa procedere verso un futuro di rinnovata integrità ed efficienza amministrativa”, dichiara Agrigento in comune.

Durante il sit-in, numerosi cittadini hanno espresso la loro preoccupazione per l’attuale stato di governance e hanno proposto tre quesiti fondamentali al primo cittadino, nella sollecitazione di un impegno concreto verso una gestione più aperta e giusta: Impegno per la Legalità e la Trasparenza: Cosa significa per Lei, signor Sindaco, impegnarsi per l’affermazione della legalità e della trasparenza nell’azione amministrativa durante il suo mandato?Promozione della Cultura della Legalità: Quali attività e provvedimenti specifici sono stati intrapresi dalla Sua amministrazione per promuovere una cultura della legalità all’interno del Comune di Agrigento? Ostacoli e Favori: Quali ostacoli ha incontrato e quali situazioni hanno invece favorito il Suo operato in termini di promozione della legalità e trasparenza?