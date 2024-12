Solidarietà, il Lions Club Agrigento Host alla Locanda di Maria per la distribuzione dei pasti

Nella giornata di ieri Lions Club Agrigento Host guidato dalla Presidente Nancy Arena, ha dato vita a un’iniziativa che incarna i valori della solidarietà e della vicinanza concreta alla comunità. Nell’ambito del service multidistrettuale “Aggiungi un posto a tavola”, i soci del Club si sono impegnati a cucinare e servire pasti caldi per le persone indigenti della città, trasformando una semplice giornata in un autentico momento di condivisione e speranza.

La storica “Locanda di Maria”, luogo simbolo di accoglienza ad Agrigento, è stata il fulcro dell’attività di servizio, resa possibile grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana di Agrigento e la Fondazione Mondoaltro, braccio operativo della Caritas.

Con il consueto spirito di servizio, i soci del Club hanno dimostrato ancora una volta il significato profondo del motto lionistico “We Serve”, mettendosi a disposizione di chi vive in condizioni di difficoltà. All’iniziativa hanno partecipato numerosi soci, tra cui i nuovi membri del Club, Daniela Fiorentino, Eliseo Giorgio e Vito Fortezza, per i quali questa esperienza ha rappresentato il loro primo service. A dare ulteriore rilevanza all’evento è stata la presenza di Daniela Cannarozzo, Coordinatrice dell’Area Fame del Distretto Lions 108 YB Sicilia.

La Presidente Nancy Arena ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa dichiarando:

«Oggi abbiamo fatto la differenza. Non si tratta solo di offrire un pasto caldo, ma di dimostrare che nessuno è solo. Collaborare con realtà come la Caritas e la Fondazione Mondoaltro ci permette di essere presenti, di tendere una mano e di portare un po’ di speranza a chi vive in difficoltà. Questo è il vero significato del “We Serve”: mettersi al servizio della comunità con cuore e dedizione.»

L’evento ha ribadito il ruolo attivo del Lions Club Agrigento Host come forza viva del territorio, capace di unire persone, valori e risorse per rispondere ai bisogni della comunità e costruire un futuro di solidarietà e speranza.