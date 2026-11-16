Agrigento

“Sono ossessionato da te”, 26enne indagato per stalking: scatta misura cautelare 

Un calvario iniziato nel 2023, quando i due giovani si sono conosciuti a San Leone

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della persona offesa dalla quale dovrà stare ad una distanza minima di un chilometro con l’obbligo di braccialetto elettronico. La Squadra mobile ha eseguito una misura cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un ventiseienne di Agrigento indagato per il reato di atti persecutori. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata da una ragazza, coetanea dell’indagato, che ha raccontato agli investigatori come la sua vita fosse ormai diventata un inferno a causa delle continue “pressioni” del ventiseienne.

Un calvario iniziato nel 2023, quando i due giovani si sono conosciuti a San Leone, e proseguite nel tempo nonostante la ragazza avesse chiaramente manifestato la volontà di non intrattenere più alcun tipo di rapporto. Agli atti una lunga lista di chiamate, pedinamenti, appostamenti che hanno riguardato non soltanto la persona offesa ma anche la cerchia di amici e parenti. Gli ultimi episodi risalgono alla fine dell’ottobre scorso quando il giovane si sarebbe appostato tra le auto parcheggiate nei pressi dell’abitazione della ragazza. Comportamenti che avrebbero costretto la persona offesa a cambiare abitudini, a non uscire più da sola e farsi accompagnare nei propri spostamenti.  

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