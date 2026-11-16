Laboratorio per modificare armi nascosto in cucina, arrestato un 61enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 61enne, domiciliato a Catania, già gravato da numerosi precedenti penali e peraltro già sottoposto alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di arma clandestina, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’attività è il risultato di un’attività investigativa condotta dai militari, che, attraverso gli accertamenti svolti, hanno raccolto elementi tali da ritenere che l’uomo potesse essere coinvolto in affari illeciti riguardanti la detenzione e la modifica di armi clandestine.

Sulla base, dunque, di questi indizi, gli investigatori hanno organizzato una perquisizione a casa del 61enne, nel quartiere San Cristoforo. Nel corso delle ricerche, i Carabinieri hanno scorto una porta chiusa con catena e lucchetto, e subito hanno notato che l’uomo aveva in tasca un vistoso mazzo di chiavi. Effettivamente, la chiave per aprire quel locale era tra quelle, quindi i militari sono entrati nella stanza, scoprendo un vero e proprio laboratorio per modificare le armi. In particolare, in quella stanza c’era una pistola semiautomatica modello 84, calibro 9 P.A.K., priva di matricola e con la canna modificata, un silenziatore, un serbatoio, numerose munizioni di diverso calibro, bossoli, cartucce e diversi componenti meccanici, tra cui molle, viti, perni e boccole. Sono stati inoltre rinvenuti un set per la filettatura manuale, prodotti lubrificanti e materiale metallico.

Durante l’intervento, l’uomo, ha tentato di scappare ma la pronta reazione dei Carabinieri ha consentito di raggiungerlo e bloccarlo per le scale condominiali. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 61enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla circolazione illegale di armi, condotte quotidianamente dai Carabinieri per sottrarre alla disponibilità della criminalità organizzata pistole clandestine, munizioni e materiali potenzialmente destinati alla modifica degli armamenti, tutelando così la sicurezza pubblica.