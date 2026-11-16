Scalia Sciacca, esordio vincente davanti al pubblico di casa: battuta Gela 3-1

Una vittoria attesa, voluta e fortemente cercata. Lo Scalia Sciacca ha regalato ai propri tifosi una serata di sport e soddisfazioni superando per 3-1 l’Ecoplast Gela nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B di pallavolo. Un successo che assume un significato particolare perché coincide con l’esordio stagionale casalingo della formazione guidata da Maurizio Lopis, finalmente davanti al proprio pubblico dopo le prime tre uscite disputate lontano da Sciacca. La squadra saccense ha saputo gestire il confronto con autorevolezza, imponendo il proprio ritmo per gran parte dell’incontro e mostrando qualità tecniche, solidità mentale e una crescente intesa tra i reparti. I parziali di 25-20, 20-25, 25-22 e 25-11 segnano una sfida combattuta nei primi tre set e dominata dai neroverdi nella frazione conclusiva. Dopo un primo set controllato con buona personalità, lo Scalia ha accusato un passaggio a vuoto nel secondo, consentendo agli ospiti di riequilibrare il match. L’Ecoplast Gela neopromossa in B si è confermata formazione competitiva e ben organizzata, determinata a recitare un ruolo da protagonista e non certo a limitarsi a una presenza di circostanza. Nei momenti più delicati della partita, però, è emersa la maggiore qualità della squadra saccense, capace di reagire e riprendere subito il controllo della gara. Nel terzo set i padroni di casa hanno ritrovato continuità e lucidità, portandosi nuovamente avanti nel punteggio. Poi, nel quarto parziale, è arrivata la dimostrazione di forza più evidente della serata: Parisi e compagni hanno alzato ulteriormente l’intensità del gioco, lasciando ben poco spazio agli avversari e chiudendo con un netto 25-11 tra gli applausi del pubblico. Da sottolineare la prova corale dell’intero gruppo, con prestazioni positive in tutti i ruoli. Tra i più continui Matteo Camerani, protagonista di una gara convincente in fase offensiva e punto di riferimento nei momenti chiave dell’incontro. A fare da cornice alla serata è stato un Palatenda Roccazzella gremito in ogni ordine di posti. Il pubblico ha risposto presente all’appuntamento, trasformando l’impianto in una vera festa dello sport cittadino. Sugli spalti anche numerosi appartenenti alla tifoseria organizzata dell’Unitas Sciacca che, al termine dell’impegno calcistico al “Gurrera”, hanno raggiunto il palazzetto per sostenere i colori della città. Questo successo consente allo Scalia di salire a 10 punti in classifica e di restare a contatto con le prime posizioni, confermando le ambizioni di una squadra costruita per recitare un ruolo importante nel campionato.