Controlli nei locali, sospese attività di macelleria e autolavaggio

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo straordinario nel centro storico per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, per garantire la sicurezza della filiera alimentare e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’attività è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato “Centrale” e ha visto l’intervento delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e degli agenti della Polizia Locale delle sezioni “Annona”, “Viabilità” e “Ambiente”. In alcuni specifici accertamenti è stato chiesto l’intervento del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei medici del settore “Veterinario” del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. Sono state effettuate verifiche in due attività di autolavaggio, entrambe sospese per una serie di gravi irregolarità amministrative che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per 7.500 euro. Nello specifico, la prima attività di autolavaggio e parcheggio è stata sospesa per mancanza del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e il titolare è stato sanzionato per 2.500 euro. La sospensione è scattata anche per il secondo autolavaggio, non soltanto per l’assenza del DVR, ma anche per la presenza di due casi di lavoro nero. Dalla verifica delle posizioni contrattuali è emersa l’irregolarità di due dei tre lavoratori presenti. Pertanto, il titolare è stato sanzionato per 5.000 euro.

Tra piazza Carlo Alberto, via Garibaldi, via Crispi, viale Libertà e via Pardo sono state passate in rassegna 7 attività commerciali e negozi di vicinato, dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, tra cui una trattoria e un’attività di vendita di alimenti, ai cui titolari sono state contestate molteplici sanzioni. In particolare, nella trattoria è stata appurata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali e l’assenza di tracciabilità di diversi prodotti, come olio, vino e uova, con sanzioni per oltre 11.000 euro. Il titolare della seconda attività, invece, è stato sanzionato per 7.000 euro con il sequestro di 10 chili di pollo congelato, 35 chili di carne ovina, 7 chili di carne bovina e 90 chili di patate. Sono state rilevate dai medici veterinari carenze igienico-sanitarie che hanno comportato la sospensione dell’attività di macelleria.

Negli altri tre locali controllati, la Polizia Locale “annonaria” ha sanzionato i titolari per la presenza di tende e di pubblicità non autorizzate e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari di due negozi di vicinato sono stati sanzionati per mancanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, per pubblicità abusiva e per una tenda installata abusivamente. Nel corso del pattugliamento delle vie del centro, i poliziotti hanno controllato 2 venditori ambulanti stranieri, entrambi regolari sul territorio nazionale, i quali, però, sono stati sanzionati per la vendita non autorizzata di prodotti e per occupazione di suolo pubblico. Già in passato, entrambi erano stati multati per le stesse ragioni. Anche in questa circostanza, i poliziotti del Commissariato “Centrale”, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale “Viabilità” hanno istituito molteplici posti di controllo dislocati in piazza Stesicoro, via VI Aprile, piazza Galatea e piazza Giovanni XXIII.

L’attività di controllo ha permesso di sanzionare molteplici conducenti per infrazioni al Codice della Strada per violazioni varie, tra cui guida senza patente, senza casco protettivo, per mancanza della revisione obbligatoria del veicolo e l’assenza di cintura di sicurezza. Nei pressi di via Sturzo sono stati fermati tre soggetti, sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Uno di loro è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, per cui è stato avviato l’iter per l’espulsione. Nella zona del corso Sicilia sono stati sequestrati decine di capi di abbigliamento ed accessori, abbandonati in strada dai venditori ambulanti che, alla vista dei poliziotti, sono riusciti a dileguarsi. Complessivamente, le verifiche coordinate dal Commissariato “Centrale” hanno permesso di identificare 246 persone, delle quali 52 con precedenti, e di controllare 93 veicoli, tra auto e moto.