Anci Sicilia scrive all’Ars: “Serve terzo mandato per i sindaci”

Anci Sicilia ha inviato una lettera al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno chiedendo un intervento legislativo sui limiti dei mandati consecutivi. Lo riportano il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud, spiegando che “l‘iniziativa è partita per far sì che i sindaci possano ricandidarsi ed essere eletti per la terza volta nei Comuni sotto i 15mila abitanti e per la quarta nei paesi sotto i 5mila”. Anci Sicilia chiede alla Regione di allinearsi alla legislazione nazionale. Per il segretario generale dell’associazione, Mario Emanuele Alvano, “la Corte costituzionale, nella sentenza sulla Valle d’Aosta, ha ribadito l’esigenza di regole uniformi per l’accesso alle cariche elettive. È una ragione già sufficiente, a cui si aggiunge una considerazione di buon senso: a parità di fascia demografica, un sindaco siciliano deve potersi ricandidare alle stesse condizioni di un sindaco nel resto d’Italia, e i cittadini devono avere le stesse possibilità di scelta. Per questo, apprezzeremo le forze politiche che sul tema assumeranno una posizione netta e se ne assumeranno pubblicamente la responsabilità con voto palese”.