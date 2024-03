Sorpresi con 15 grammi di hashish, denunciati due giovani ad Agrigento

Sono stati trovati in possesso di quindici grammi di hashish suddiviso in dosi a ridosso di Porta di Ponte, nel centro di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti hanno denunciato due ragazzi, uno studente e un disoccupato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti si sono insospettiti dall’atteggiamento dei due giovane facendo così scattare il controllo. La perquisizione ha dato esito positivo con il ritrovamento di alcune dosi di hashish per un peso complessivo di circa 15 grammi.