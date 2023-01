Sosta selvaggia alla Valle dei Templi, elevate 70 multe 

Automobili parcheggiate in doppia fila, creando non pochi disagi per la viabilità, oppure pericolosamente in curva. Blitz degli agenti della polizia locale di Agrigento nei pressi della Valle dei Templi.

Sono state ben 70 le multe elevate dalla polizia municipale nella giornata di domenica quando, come avviene ogni primo weekend del mese, si entra gratis al parco archeologico.

Una circostanza che inevitabilmente richiama molti turisti e residenti che, in barba alle regole, parcheggiano ovunque. I controlli hanno interessato la zona del tempio di Giunone ma anche il viale alberato, sotto il tempio di Ercole, e la zona di Sant’Anna.