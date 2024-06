Sosta selvaggia nel centro di Agrigento, raffica di multe 

Il copione è lo stesso, soprattutto il sabato sera. Automobilisti indisciplinati parcheggiano i veicoli laddove non potrebbero: stalli riservati a disabili o ai ciclomotori, in doppia fila o chi addirittura sopra il marciapiede. La polizia locale di Agrigento è entrata in azione ieri sera tra le vie del centro: Porta di Ponte, via Empedocle, piazza Vittorio Emanuele. Sono decine le multe elevate dai vigili urbani nel giro di un paio di ore. Un modo per contrastare la sosta selvaggia, una brutta abitudine che sembra non passare mai di moda.