Sosta selvaggia nel centro di Agrigento, scattano oltre 50 multe 

Sono oltre cinquanta le contravvenzioni elevate dai vigili urbani nella sola serata di sabato nel centro di Agrigento. Il copione è sempre lo stesso. Automobilisti indisciplinati che, in barba alle regole, parcheggiano i veicoli in doppia fila o in stalli riservati ai ciclomotori o ai disabili.

Gli agenti della polizia locale hanno setacciato le aree della movida e, in particolare, le zone di Porta di Ponte, via Pirandello, via Empedocle. Tante le irregolarità riscontrate: dal parcheggio sui marciapiedi o in posti riservati ai disabili o in prossimità di curve pericolose.