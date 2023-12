Sporcizia e degrado in via Dante Alighieri, la denuncia di un agrigentino

Rifiuti abbandonati, degrado e inciviltà in via Dante Alighieri ad Agrigento. La segnalazione arriva da un residente Calogero Di Miceli, che più volte ha segnalato lo stato di degrado causato dalla presenza di spazzatura e chiede “un intervento di pulizia straordinaria, al fine di ripristinare le normali condizioni igienico-sanitarie e di decoro urbano dello spazio pubblico prospiciente il civico 206 della via Dante Alighieri.”