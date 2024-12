Stabilizzazioni all’Asp di Agrigento, la Cisl Fp: “Orgogliosi di aver contribuito a questo risultato”

La Cisl Fp di Agrigento, con il coordinatore della Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia, interviene in merito alla stabilizzazione di 198 Oss, 108 ausiliari e 61 assistenti amministrativi che avverrà questa mattina nel corso dell’evento sul Diritto alla salute in svolgimento presso il Palacongressi del Villaggio Mosè.

“Come Federazione – dice Farruggia – siamo orgogliosi di aver contribuito fortemente al raggiungimento di un obbiettivo importante attraverso assemblee, informative costanti e confronti gli stelkorder aziendali, obbiettivo che garantirà serenità ai tanti lavoratori ma anche una maggiore qualità assistenziale nelle divere realtà su tutto il territorio. Oltre a quelli già in essere, con il nuovo anno ulteriori stabilizzazioni interesseranno infermieri, collaboratori amministrativi e altre figure professionali attualmente in servizio presso questa Azienda sanitaria provinciale. Al contempo – continua Farruggia – ringraziamo il direttore generale Giuseppe Capodieci per aver messo in moto una macchina burocratica da tempo bloccata ma allo stesso tempo vogliamo ringraziare tutto lo staff dell’aerea risorse umane con a capo il neo direttore Massimo Pietroantoni che con grande sacrificio hanno permesso di poter arrivare a questa grande traguardo lavorando in interrottamente”.

La Cisl Fp, in vista del nuovo anno, ha già fissato dei nuovi obbiettivi fondamentali per proseguire un percorso di cambiamento a beneficio dei lavoratori e dei cittadini, con un potenziamento dei servizi offerti. Questo sarà possibile con il raggiungimento delle 36 ore per tutto il personale oggi stabilizzato con orario ridotto, ma anche con la stipula ad esempio delle tante attese progressioni verticali.“Oggi – conclude Farruggia – vogliamo anche riconoscer alla politica del territorio la scelta di un management propositivo e competente. Tutto questo sicuramente sarà la base per una importante collaborazione, si perché quanto gli interessi sono comuni quali la tutela dei dipendenti e il diritto alla salute della cittadinanza il confronto e la collaborazione su loro e nostre proposte sarà la nostra priorità”.