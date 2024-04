Lavori in corso allo stadio Esseneto, in sinergia tra il Comune di Agrigento e la Società del Presidente Roberta Lala. Si tratta di opere murarie realizzate dagli operai del Comune in vari settori dello stadio e di pulizia straordinaria in tribuna, curva sud, gradinata e nei bagni ad opera del club biancoazzurro.