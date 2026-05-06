Stalking ai vicini di casa, 25enne denunciato per aver violato il divieto di avvicinamento 

Un venticinquenne disoccupato agrigentino è stato denunciato per aver violato le prescrizioni della misura cautelare alla quale era sottoposto in una vicenda relativa ad atti persecutori e minacce. Il giovane, infatti, nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento ad una coppia di vicini di casa, ma anche al divieto di dimora nella zona interessata, sarebbe stato pizzicato all’interno del condominio.

È successo in uno dei quartieri periferici di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, tra le due famiglie ci sarebbero state vecchie “ruggini” che ben presto sono sfociate in stalking e minacce denunciate dalla coppia. Per questo motivo il 25enne era stato sottoposto prima al divieto di avvicinamento alle persone offese e poi al divieto di dimora. Entrambe le misure, secondo quanto ricostruito, sarebbero state violate e per tale motivo è stato denunciato.