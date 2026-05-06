Stalking ai vicini di casa, 25enne denunciato per aver violato il divieto di avvicinamento
Secondo quanto ricostruito, tra le due famiglie ci sarebbero state vecchie “ruggini” che ben presto sono sfociate in stalking e minacce
Un venticinquenne disoccupato agrigentino è stato denunciato per aver violato le prescrizioni della misura cautelare alla quale era sottoposto in una vicenda relativa ad atti persecutori e minacce. Il giovane, infatti, nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento ad una coppia di vicini di casa, ma anche al divieto di dimora nella zona interessata, sarebbe stato pizzicato all’interno del condominio.
È successo in uno dei quartieri periferici di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, tra le due famiglie ci sarebbero state vecchie “ruggini” che ben presto sono sfociate in stalking e minacce denunciate dalla coppia. Per questo motivo il 25enne era stato sottoposto prima al divieto di avvicinamento alle persone offese e poi al divieto di dimora. Entrambe le misure, secondo quanto ricostruito, sarebbero state violate e per tale motivo è stato denunciato.