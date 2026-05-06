Lavoratore in nero e trasporto di bombole senza autorizzazioni: maxi multa e denuncia

La Polizia locale di Agrigento ha proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo appartenente a una ditta di rivendita gas, a seguito di un controllo stradale che ha fatto emergere numerose irregolarità. Il mezzo, impegnato nel trasporto di bombole, è risultato privo di copertura assicurativa e della revisione periodica, oltre a non essere equipaggiato con gli estintori richiesti dalle norme di sicurezza per il trasporto di materiali infiammabili.

Le sanzioni amministrative elevate nei confronti dell’impresa ammontano a circa 5.000 euro. Oltre alle carenze tecniche del veicolo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

La posizione del titolare dell’azienda è ora al vaglio della Procura della Repubblica, presso la quale è stata depositata una denuncia per le violazioni inerenti alla sicurezza sul lavoro. L’intervento ha permesso di interrompere una potenziale condizione di rischio per la circolazione e per il personale impiegato senza le necessarie tutele legali e previdenziali.