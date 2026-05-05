Tragedia a Cattolica Eraclea: cade dalle scale e muore donna di 63 anni

Tragico incidente domestico oggi pomeriggio a Cattolica Eraclea. Una donna di 63 anni, coniugata, con tre figli, è morta dopo una rovinosa e micidiale caduta dalle scale di casa propria. Inutile è stato ogni tentativo di soccorso prestato tempestivamente.

Sulla tragica vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dai magistrati della Procura di Agrigento.