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Tragedia a Cattolica Eraclea: cade dalle scale e muore donna di 63 anni

Sulla tragica vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dai magistrati della Procura di Agrigento.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragico incidente domestico oggi pomeriggio a Cattolica Eraclea. Una donna di 63 anni, coniugata, con tre figli, è morta dopo una rovinosa e micidiale caduta dalle scale di casa propria. Inutile è stato ogni tentativo di soccorso prestato tempestivamente.

Sulla tragica vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dai magistrati della Procura di Agrigento.

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