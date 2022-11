Stop ad allevamento e commercio di pellicce, i volontari Lav in piazza ad Agrigento

LAV ha indetto una Mobilitazione Nazionale con centinaia di volontari impegnati presso punti firma allestiti nelle principali piazze italiane per un sostegno alla Iniziativa dei Cittadini Europei “Fur Free Europe”, finalizzata ad estendere, in tutta l’Unione Europea, il divieto di allevamento di animali destinati alla produzione di pellicce e già vigente in 14 Stati membri, e ad introdurre, in tutta l’Unione Europea, il divieto di commercio (e quindi anche di import da paesi terzi) di prodotti di pellicceria.

I volontari di LAV Sciacca saranno presenti domenica 20 novembre ad Agrigento in Piazza Aldo Moro (Porta di Ponte) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.