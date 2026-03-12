Pensionato morto in un incidente a Canicattì, 44enne indagato per omicidio stradale 

C’è un indagato per la morte di Vincenzo Vigna, il pensionato settantacinquenne deceduto negli scorsi giorni in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 122, nella zona nord di Canicattì.

Si tratta di un 45enne che si trovava alla guida dell’auto con un rimorchio per cavalli. L’uomo, anche lui ferito ma dimesso con una prognosi di 40 giorni, dai primi accertamenti sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Vincenzo Vigna era in macchina insieme al figlio quando i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Il figlio, invece, ha riportato traumi sparsi e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Le indagini, coordinati dalla procura di Agrigento, sono state affidate alla polizia stradale.