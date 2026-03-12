Sorpreso con 300 grammi di hashish e quasi 5mila euro, arrestato minorenne 

Apertura

In manette un 17enne a Ribera sorpreso con 300 grammi di hashish e quasi 5mila euro in contanti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un diciassettenne tunisino, residente a Ribera, è stato arrestato dai carabinieri della locale Tenenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno sorpreso il minorenne in possesso di alcune dosi di “fumo”.

Una successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’indagato, ha permesso di rinvenire in totale circa trecento grammi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche quasi cinquemila euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito il minorenne è stato trasferito al Malaspina di Palermo. 

