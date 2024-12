Strade provinciali della zona ovest, al via nuovi interventi di manutenzione

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà nuovamente sulla rete viaria interna. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato un importante appalto per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade della zona ovest. La gara, alla quale hanno preso parte 281 imprese, è stata effettuata in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale, ed è stata aggiudicata all’impresa “GENCO SRL UNIPERSONALE” con sede a Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 31,8769% per un importo contrattuale complessivo di 1.750.000,00 euro più Iva (compresi 52.500,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L’Accordo quadro è stato interamente finanziato da fondi regionali previsti dalla Legge 145/208 (art. 1, c.883) e destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

I lavori dovranno essere eseguiti entro un anno dal verbale di consegna dei lavori su puntuali indicazioni dello staff del Settore Infrastrutture Stradali, che ha individuato e progettato i lavori da effettuare per l’eliminazione di cedimenti e frane e il rifacimento e messa in sicurezza dei vari tracciati.

Continua, dunque, l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni generali di una rete viaria interna molto estesa ed articolata sull’intero territorio provinciale, per troppo tempo penalizzata dalla mancanza di trasferimenti di fondi da parte di Stato e Regione, ma che negli ultimi anni, grazie ai numerosi progetti elaborati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno consentito l’accesso a varie linee di finanziamento, è stata costantemente monitorata e soggetta ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo un miglioramento della sicurezza generale dei tracciati.