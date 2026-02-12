“Suo padre è coinvolto in una rapina”, impiegata truffata consegna 10 mila euro in gioielli 

“Suo padre è stato coinvolto in una rapina e dobbiamo confrontare i preziosi sottratti da una gioielleria”. Questo il tenore delle frasi rivolte ad una impiegata agrigentina da un sedicente carabinieri e un finto dipendente del tribunale. La donna, che vive con i genitori nel quartiere del campo sportivo di Agrigento, è caduta in pieno nella truffa.

Poco dopo, infatti, ha consegnato tutti i gioielli presenti in casa al malvivente che si è presentato alla porta. Il valore ammonterebbe a circa 10 mila euro. Soltanto dopo ha capito che il padre non fosse coinvolto in nessuna rapina e, soprattutto, che chi l’aveva contattata non era un carabinieri ma un truffatore. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei balordi.