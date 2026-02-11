Viabilità, lavori sulla statale 118 tra Cianciana e Raffadali: strada chiusa al traffico
Lo rende noto Anas
Per effettuare, in piena sicurezza, alcune operazioni propedeutiche all’esecuzione di imminenti lavori di manutenzione programmata, oggi Anas chiuderà al traffico il km 113,100 della strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, nel tratto compreso fra le città di Cianciana e Raffadali, nella provincia di Agrigento.
Il primo passaggio riguarderà la fase di cantierizzazione che Anas comincerà già a partire dai prossimi giorni, completata questa fase, entreranno nel vivo le lavorazioni.
I lavori, nello specifico, consisteranno nella sostituzione di un muro oramai divenuto obsoleto con una moderna paratia tirantata e termineranno.
Il percorso alternativo previsto per i veicoli diretti da Cianciana a Raffadali prevede l’uscita dalla SS118 in corrispondenza della SP 31, proseguimento sulla SP 29 per raggiungere la SS 115 in località Montallegro e viceversa.
Dalla SS 115 occorrerà seguire le indicazioni Agrigento e successivamente Raffadali per rientrare sulla SS 118.
Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza delle proprie infrastrutture a beneficio e tutela dell’utenza.