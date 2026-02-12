Apertura

Torna a minacciare l’ex moglie, arrestato pensionato settantenne di Favara

Questa volta per un pensionato settantenne di Favara si sono aperte le porte del carcere di Agrigento

È accusato di aver violato le prescrizioni imposte dalla misura del divieto di avvicinamento tornando a perseguitare e minacciare l’ex moglie. Questa volta per un pensionato settantenne di Favara si sono aperte le porte del carcere di Agrigento. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura, firmato dal gip della Città dei templi, e lo hanno arrestato.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. La vicenda scaturisce dalle denunce dell’ex moglie, una donna poco più giovane anche lei residente a Favara. La persona offesa, stanca di soprusi, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. La sua “colpa” sarebbe stata quella di metter fine alla relazione sentimentale. 

