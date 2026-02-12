A Giardina Gallotti torna il Carnevale con Super Mario Bros e Company

A seguito del successo che ha riscosso il Carnevale 2025 a Giardina Gallotti, l’Associazione Aps Rinascita vi dà appuntamento dal 14 al 17 Febbraio con l evento “Carnevale con Super Mario Bros e Company: tutti in gioco a Giardina Gallotti”.

La manifestazione vedrà la sfilata del carro allegorico e dei gruppi di ballo lungo la via Belvedere dalle ore 19.00 alle ore 00.00 e il 16 Febbraio doppio appuntamento, vista la sfilata che prevede la partecipazione delle scuole dalle ore 09.30 alle ore 13.00, durante la quale non mancheranno momenti di animazione per i più piccoli”

“Il carnevale a Giardina Gallotti è giunto alla sua XI edizione e rappresenta un’ occasione di promozione sociale e culturale, nonché fortificazione e valorizzazione dei rapporti umani. In un mondo ormai sopraffatto dai social e dai rapporti virtuali, eventi di questo genere creano momenti di aggregazione tra i giovani impegnati alla realizzazione Dell’evento ormai da diversi mesi. Invitiamo pertanto chiunque abbia voglia di divertirsi a partecipare” afferma il direttivo dell’Aps Rinascita formato da Carmelina Pirrera, Calogero Cuffaro e Vittorio Terrazzino.

In occasione della sfilata, secondo quanto previsto dall’ordinanza vi saranno delle modifiche alla viabilità, dalle ore 19.00 sarà possibile raggiungere Giardina Gallotti accedendo da c/da Busoné, da c/da Fauma, da Via Sp2 e procedendo verso via

pertanto vigerà il divieto di sosta ambo I lati della via Belvedere oltre al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro.

L’evento è patrocinato dall’Ars, dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio provinciale di Agrigento.