“Sversamenti illeciti”, sequestrato autolavaggio ad Agrigento 

La Guardia Costiera di Porto Empedocle ha eseguito il sequestro di un lavaggio per auto ad Agrigento. I sigilli sono stati messi in un’attività commerciale nei pressi di San Leone. Il titolare è stato anche deferito all’autorità giudiziaria. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’accertamento della Guardia Costiera, unitamente ai tecnici dell’Arpa, rientra in un giro di controlli in materia ambientale. In particolare sarebbero emerse alcune irregolarità nel ciclo di depurazione delle acque reflue, non filtrate, e immesse direttamente nel suolo. L’Arpa ha prelevato dei campioni che adesso saranno analizzati in laboratorio.