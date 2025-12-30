Agrigento

Tamponamento per una mancata precedenza, automobilisti litigano e mandano in tilt il traffico 

È successo nel quartiere della Bibbirria, ad Agrigento, dove due automobilisti hanno dato vita ad una lite che non soltanto ha paralizzato il traffico ma ha rischiato anche di degenerare

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Prima rimangono coinvolti in un tamponamento dovuto ad una mancata precedenza e, subito dopo, se ne dicono di tutti colori mandando in tilt la viabilità. È successo nel quartiere della Bibbirria, ad Agrigento, dove due automobilisti hanno dato vita ad una lite che non soltanto ha paralizzato il traffico ma ha rischiato anche di degenerare.

Protagonisti un operaio trentenne e un commerciante sessantenne. I due uomini si trovavano alla guida delle rispettive auto quando, sembrerebbe a causa di una mancata precedenza, avrebbero tamponato. I conducenti sono scesi dai veicoli e hanno cominciato a litigare. Il traffico è andato in tilt, qualcuno ha chiamato anche le forze dell’ordine che sono intervenute a riportare la calma. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Lei lo lascia, lui la maltratta: denunciato disoccupato agrigentino
Agrigento

Tamponamento per una mancata precedenza, automobilisti litigano e mandano in tilt il traffico 
Apertura

Sorpreso con tre panetti di hashish, obbligo di dimora per venticinquenne 
Catania

Oltre mille articoli di materiale pirotecnico pericoloso, due denunce
Messina

Sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d’artificio, venivano pubblicizzati su TikTok
Apertura

Il depistaggio sul delitto Mattarella, l’ex prefetto agrigentino Piritore resta ai domiciliari
banner italpress istituzionale banner italpress tv