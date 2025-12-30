Tamponamento per una mancata precedenza, automobilisti litigano e mandano in tilt il traffico 

Prima rimangono coinvolti in un tamponamento dovuto ad una mancata precedenza e, subito dopo, se ne dicono di tutti colori mandando in tilt la viabilità. È successo nel quartiere della Bibbirria, ad Agrigento, dove due automobilisti hanno dato vita ad una lite che non soltanto ha paralizzato il traffico ma ha rischiato anche di degenerare.

Protagonisti un operaio trentenne e un commerciante sessantenne. I due uomini si trovavano alla guida delle rispettive auto quando, sembrerebbe a causa di una mancata precedenza, avrebbero tamponato. I conducenti sono scesi dai veicoli e hanno cominciato a litigare. Il traffico è andato in tilt, qualcuno ha chiamato anche le forze dell’ordine che sono intervenute a riportare la calma.