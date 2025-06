Tenta di lanciarsi dal viadotto Akragas, 60enne messo in salvo da finanziere fuori servizio

Un finanziere libero dal servizio ha sventato ad Agrigento il suicidio di un uomo che voleva lanciarsi dal viadotto “Akragas”.

L’Appuntato Scelto della Guardia di Finanza Vincenzo Idone, in forza presso la Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, stava percorrendo con la propria moto il viadotto verso Porto Empedocle, quando ha notato un automobilista che cercava aiuto avendo visto un soggetto che aveva oltrepassato il guard- rail stradale con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Con discrezionalità il militare si è avvicinato, ha instaurato con il sessantenne un dialogo persuasivo e, con un’azione fulminea, è riuscito a prenderlo per le braccia riportandolo in sicurezza ed evitando la disfatta. Sul luogo dopo aver lanciato l’allarme sono giunti i Carabinieri e un’ambulanza che ha trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie.