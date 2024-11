Tenta di rubare pneumatici da auto parcheggiata in via Dante, denunciato barista 

È stato sorpreso in piena notte dalla polizia mentre con fare sospetto cercava di smontare pneumatici da un’auto parcheggiata sul ciglio della carreggiata. È accaduto in via Dante, nel centro di Agrigento. Un barista quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di tentato furto e danneggiamento.

L’uomo è stato pizzicato dai poliziotti delle Volanti impegnati in un giro di perlustrazione. Gli agenti si sono insospettiti subito e hanno deciso di controllare il quarantenne. Immediata la scoperta con il ritrovamento di oggetti utili allo scasso. L’auto presa di mira appartiene ad un residente del quartiere. Nei confronti del barista è scattata la denuncia.