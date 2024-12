Terravecchia di Girgenti, consegnati (parzialmente) i lavori

Si comunica che nei giorni scorsi, è stato controfirmato il verbale di consegna parziale dei lavori relativi al programma di “Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile” nel Comune di Agrigento. Il verbale è stato firmato dall’impresa appaltatrice, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori, alla presenza continua di tutte le parti coinvolte e con il supporto del progetto esecutivo, ha verificato che l’area di intervento è completamente sgombra da persone e cose, e che lo stato attuale consente l’avvio senza impedimenti dei lavori appaltati. Sono stati quindi designati i lavori da eseguire, con l’indicazione precisa per i tracciamenti e le operazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.

L’impresa appaltatrice, che ha ricevuto copia del progetto esecutivo, ha dichiarato di non avere alcuna difficoltà o dubbio circa l’esecuzione dei lavori, affermando di essere pienamente consapevole dei propri obblighi e di accettare formalmente la consegna dei lavori. I lavori, che si concluderanno entro 550 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna definitiva, prevista nel primo bimestre del 2025.

Questo importante intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile, con un valore complessivo di oltre 5,4 milioni di euro. Durante l’incontro di consegna, è stata inoltre discussa l’organizzazione del cantiere e definiti i primi interventi necessari per il concreto avvio delle operazioni.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando che l’intervento non si limita alla mera riqualificazione degli spazi, ma ha anche l’obiettivo di restituire alla comunità aree vitali del centro storico di Agrigento che, per troppo tempo, sono state trascurate.