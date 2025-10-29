Torna il maltempo in Sicilia, diramata allerta gialla
La Protezione civile ha diramato l'avviso per la giornata di domani
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla. In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – ”dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.
L’invito da parte della Protezione civile è alla massima prudenza, in particolare in prossimità di zone costiere, sottopassi, aree a rischio allagamento e lungo i percorsi esposti al vento. Raccomandazioni utili: Limitare gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi; Evitare di sostare in prossimità di alberi, cartelloni e strutture esposte al vento; Prestare attenzione alla guida, soprattutto in caso di pioggia intensa.