Torna il maltempo in Sicilia, diramata allerta gialla

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla. In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – ”dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

L’invito da parte della Protezione civile è alla massima prudenza, in particolare in prossimità di zone costiere, sottopassi, aree a rischio allagamento e lungo i percorsi esposti al vento. Raccomandazioni utili: Limitare gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi; Evitare di sostare in prossimità di alberi, cartelloni e strutture esposte al vento; Prestare attenzione alla guida, soprattutto in caso di pioggia intensa.