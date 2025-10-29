Francesco Scoma rientra in Forza Italia: il bentornato di Gallo e La Rocca Ruvolo

Il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Agrigento di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e la deputata regionale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, salutano con soddisfazione il rientro di Francesco Scoma in Forza Italia. E affermano: “La scelta fatta non solo è un gradito ritorno a casa ma appare come la collocazione più naturale e in linea con chi si riconosce nelle politiche e nei valori moderato-liberali che il partito incarna da sempre e di cui oggi, in Italia, è pienamente espressione. All’interno del partito Francesco Scoma, forte di una lunga esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, potrà dare un contributo importante e di spessore. La sua visione, la capacità di ascolto e la considerazione della politica come servizio gli consentirà di portare avanti quei temi e quei progetti, dalla difesa dei diritti fondamentali all’attenzione per i giovani e il sociale, che il partito difende da sempre e di cui la Sicilia ha bisogno” – concludono Gallo e La Rocca Ruvolo.