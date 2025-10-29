Grotte, l’assessore Lombardo rassegna le dimissioni
L'assessore ha lasciato l'incarico per motivi personali
Ha rassegnato formalmente le dimissioni da assessore comunale di Grotte Gianni Lombardo. Nella lettera, presentata all’ufficio protocollo del Comune, Lombardo, fa esplicito riferimento a motivazioni di carattere strettamente personale, tali da impedire un proficuo proseguimento dell’incarico, ringraziando il Sindaco Provvidenza, i colleghi Assessori e agli impiegati comunali.
“Al momento non è prevista nessuna sostituzione“, ha detto il sindaco Provvidenza al giornale online Grotte.info confermando le dimissioni di Lombardo.
L’ex assessore era stato nominato il 6 giugno 2023 dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, a lui le deleghe nei settori: Politiche socio-sanitarie, Politiche giovanili, Associazionismo, Randagismo, Tributi, Patrimonio, Biblioteche e Archivio Storico; dal 7 settembre 2024 gli sono state confermate le seguenti deleghe: Politiche socio-sanitarie, Tributi, Patrimonio, Archivio Storico, Randagismo.