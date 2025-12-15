Tragedia ad Agrigento, 46enne stroncato da malore mentre compra le sigarette 

Entra in un bar tabacchi per comprare le sigarette, accusa un malore improvviso, si accascia e muore. Una vera e propria tragedia quella accaduta questa mattina lungo viale Cannatello, nel quartiere di Villaggio Mosè. A perdere la vita è un 46enne agrigentino.

L’uomo era appena entrato in una tabaccheria per acquistare le sigarette quando avrebbe accusato un improvviso malore. Per lui non c’è stato niente da fare nonostante i disperati tentativi di rianimazione di alcune persone. Il 46enne, verosimilmente, è stato stroncato da un infarto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti.