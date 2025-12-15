Non si ferma all’alt della polizia e scappa, era ubriaca al volante: denunciata 

Non si ferma al posto di blocco della polizia e prosegue la sua corsa per pochi chilometri quando poi è stata fermata. È successo ad Agrigento dove una 44enne di Ribera è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

La donna, nonostante l’alt imposto dai poliziotti alla stazione centrale, è scappata. Dopo un breve inseguimento la Fiat 500 è stata fermata in via Crispi. L’alcol test ha dato esito positivo e la conducente è risultata – di fatto – ubriaca al volante. Per questo motivo è stata denunciata, l’auto sequestrata e la patente sospesa.