Agrigento

Non si ferma all’alt della polizia e scappa, era ubriaca al volante: denunciata 

Nei guai una 44enne di Ribera che non si è fermata ad un posto di blocco della polizia alla stazione centrale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non si ferma al posto di blocco della polizia e prosegue la sua corsa per pochi chilometri quando poi è stata fermata. È successo ad Agrigento dove una 44enne di Ribera è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

La donna, nonostante l’alt imposto dai poliziotti alla stazione centrale, è scappata. Dopo un breve inseguimento la Fiat 500 è stata fermata in via Crispi. L’alcol test ha dato esito positivo e la conducente è risultata – di fatto – ubriaca al volante. Per questo motivo è stata denunciata, l’auto sequestrata e la patente sospesa. 

