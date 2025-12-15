Agrigento

Agrigento, una fiamma gialla tra i tedofori della fiamma olimpica 

Ci sarà anche il Maresciallo Ordinario Flaminia Di Gregorio, ispettore della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo agrigentino

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Martedì 16 dicembre 2025, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica per la città di Agrigento, anche la Guardia di Finanza sarà rappresentata tra i tedofori chiamati a accompagnare la fiaccola partita lo scorso 6 dicembre da Roma nel suo viaggio verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Tra gli atleti che si alterneranno a scortare la Fiamma che giungerà nella Valle dei Templi, dopo essere passata anche per Lampedusa, ci sarà anche il Maresciallo Ordinario Flaminia Di Gregorio, ispettore della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo agrigentino.

Il Maresciallo Di Gregorio, 25 anni, abruzzese di nascita e ora in servizio tra gli investigatori delle Fiamme Gialle di Agrigento, sarà tra gli oltre 10.000 protagonisti del lungo ed emozionante percorso della fiaccola olimpica che toccherà anche via Atenea, sede del Comando Provinciale di Agrigento, e, dopo aver attraversato tutto le regioni d’Italia, avrà il suo epilogo il 6 febbraio 2026, giorno della cerimonia di apertura, presso il San Siro Olympic Stadium di Milano.

Le origini dello sport agonistico nell’ambito della Guardia di Finanza risalgono agli inizi del secolo scorso, con la costituzione, nel 1921, del Gruppo Atletico Fiamme Gialle, cui ha fatto seguito, nel 1925, esattamente 100 anni fa, il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle presso la Scuola Alpina di Predazzo.

Nel corso di questa lunga storia, sono innumerevoli gli atleti in Fiamme Gialle che hanno contribuito a portare lustro al Paese nelle più prestigiose manifestazioni sportive, conseguendo vittorie e successi sui diversi campi di gare, portando avanti, anche in ambito sportivo, gli stessi valori che quotidianamente animano tutti gli appartenenti al Corpo nello svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria, a tutela del bilancio dello Stato, dell’Unione europea e degli Enti locali e a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.

