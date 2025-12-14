Precipita con l’auto dal viadotto Re, 25enne ferito ma vivo per miracolo (VIDEO)





Vivo per “miracolo”. Un venticinquenne è precipitato con l’auto dal viadotto Re, in territorio di Porto Empedocle. Un “volo” con la sua Citroen C3 che, clamorosamente e fortunatamente, non ha avuto tragiche conseguenze.

Il giovane è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e dalla squadra di primo soccorso della Protezione civile di Porto Empedocle. È ferito, ha riportato diverse fratture e traumi sparsi ma è miracolosamente vivo. Sul posto presente anche la polizia che si sta occupando di ricostruire quanto accaduto. La dinamica non è ancora chiara. Il venticinquenne è stato trasferito in ospedale.