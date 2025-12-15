Catania

“Operazione Safe Zone”: droga, rapine ed estorsioni: 38 arresti

Nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione

Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, più di 250 agenti della Polizia di Stato, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. Seguirà comunicato stampa della Procura di Catania.

