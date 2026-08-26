Trasporto studenti con disabilità grave, le linee guida per accedere al servizio

E’ stato pubblicato sulla home-page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio comunale di Agrigento, www.provincia.agrigento.it, l’allegato contenente le linee guida per la presentazione delle istanze per il servizio di trasporto studenti con disabilità grave che frequentano gli istituti superiori di competenza provinciale per l’anno scolastico 2026/2027.

Il servizio è istituito come intervento di supporto all’effettiva attuazione del diritto allo studio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla scuola da parte degli studenti disabili con handicap grave scolarizzati, che frequentano gli Istituti superiori e la cui patologia sia tale da non consentire autonomamente il trasporto con mezzi pubblici di linea. Per l’ammissione al servizio è necessario che lo studente, se maggiorenne, o il genitore, esercente la potestà genitoriale o il tutore, presenti al Settore 3 – Servizi alla Persona, Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione Solidarietà Sociale del Libero Consorzio, con anticipo dall’inizio del nuovo anno scolastico, un’apposita istanza scritta con l’indicazione anche della residenza dello studente. Per coloro che l’avessero già presentata negli anni precedenti non sarà necessario indicare la residenza a meno che sia stata cambiata.

La modalità di presentazione dell’istanza è valida anche per gli studenti residenti in quei Comuni che, fatto apposito accordo con questo Ente, espletano il servizio con personale e mezzi propri. Dell’accoglimento o meno delle istanze sarà data comunicazione agli interessati o ai rispettivi Comuni di residenza nel caso in cui dovessero provvedere al relativo trasporto. Tutti i dettagli sono disponibili negli allegati pubblicati sulla home-page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it.